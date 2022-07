Escroquerie et abus de confiance : la Tiktokeuse Raby écope d'un an avec sursis

Influenceuse surnommée unevasyrek sur tiktok, Raby était au cœur d’un gros scandale. Un jeune homme du nom de Thierno Amadou Diallo avait eu un grave accident de moto qui a failli lui coûter la vie.



A cet effet, la tiktokeuse avait organisé une cagnotte pour le soutenir. Par la grâce des bonnes volontés, elle aurait encaissé plus 7 millions FCfa, sans compter l’argent reçu par transfert d’argent. Mais le hic est que depuis qu’elle avait encaissé l’argent, la famille de la victime n’a reçu que des denrées alimentaires évaluées à peu près à 500 000 FCFA, informe Dakaractu.



N’ayant plus de nouvelles de la tiktokeuse, la famille du jeune accidenté avait déposé une plainte à la cybercriminalité.



Accablée, l’influenceuse avoue, demande pardon et promet de rembourser l’argent planqués dans le compte de son frère.



Jugée aujourd’hui au tribunal de Dakar, elle a été condamnée à un an de sursis. Aussi, elle doit rembourser la famille de la victime l’argent récolté sur la cagnotte.