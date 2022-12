Escroquerie et charlatanisme: Kounkandé, Sante Yalla et un autre présumé escroc devant le Procureur ce mardi

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Décembre 2022 à 09:09 | | 0 commentaire(s)|

Celui qui se présente comme un marabout, Koukandé a été arrêté en même temps que Ibrahima Niasse alias «Sant Yalla», son acolyte présumé, et un certain Ibrahima Diamé. Libération rapporte que les deux premiers sont poursuivis pour escroquerie et charlatanisme et le troisième pour abus de confiance.



Le journal précise que Diamé avait remis 7 millions de francs CFA à Koukandé et à «Sant Yalla». Ces derniers, confie-t-il aux enquêteurs de la Section de recherches de Thiès, promettaient de faire passer ce montant à 700 millions grâce aux djinns. Et pour atteindre l’objectif, les deux mis en cause lui ont fait prendre plusieurs bains mystiques.



L’affaire a foiré. Une catastrophe pour Ibrahima Diamé. En effet, les 7 millions remis à Koukandé appartiennent à un émigré basé aux États-Unis et ils étaient destinés au financement d’une transaction immobilière. C’est ce dernier qui a porté plainte.



Libération informe les trois escrocs présumés seront présentés, ce mardi, devant le procureur de Thiès.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook