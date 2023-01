Escroquerie et charlatanisme: Kounkandé et Sant Yallah condamnés à 6 mois ferme de prison

L’affaire Amadou Diouldé Diallo alias Kounkandé et Ibrahima Niass alias Sant Yallah a été appelée à la barre du tribunal de grande instance de Thiès, ce mercredi.



Rendant son verdict, le juge a condamné les deux prévenus à 6 mois de prison ferme avec une amende de 2 millions chacun pour les faits d’escroquerie et de charlatanisme.



L’amende infligée à Kounkandé et à son complice doit être versée à Ibrahima Diamé. Ce dernier a été condamné à 8 mois ferme avec une amende de 8 millions de F Cfa qu’il devra verser à la partie civile, A. B. Ndiaye.



