Escroquerie et charlatanisme : Rebondissement dans l’affaire du tiktokeur Samba Kâ

En détention à la prison de Linguère depuis bientôt 6 mois, le célèbre Tiktokeur fait encore parler de lui. Il était l’absent le plus présent au tribunal de grande instance de Louga. Son nom et ses actes délictuels ont figuré au cœur d’un procès opposant un commerçant grugé par un commerçant à hauteur de 15 millions FCFA;



En effet, le nom du tiktokeur Samba Kâ a été impliqué dans ce dossier de charlatanisme. Il avait fait une publicité mensongère par le biais de son compte Tik-Tok, en faveur d’un charlatan réputé « faiseur de miracles » qui avait donné un faux nom et une fausse adresse. Ce dernier a profité de cette campagne pour escroquer un commerçant à hauteur de 15 millions FCFA, raconte Senenews.



Dans des vidéos largement partagées, le célèbre Tiktokeur, avec son style qui lui est très particulier, jurait sur tous les saints que Torodo Sow, domicilié à Linguère, est doté d’un pouvoir qui lui permet d’aider les jeunes à voyager rapidement, de faciliter le mariage…. Mieux, il a balancé le numéro du charlatan dans les réseaux sociaux..



Le commerçant A.S, qui traversait une période difficile, a saisi l’occasion pour contacter le nommé Torodo Sow pour des prières. Ce dernier se fait passer pour un vieil homme pour mieux convaincre sa proie. Il a réussi à envoûter le commerçant à qui il a soutiré 15 millions FCFA. Arrêté, il a été déféré au parquet avant d’être envoyé en prison.



Devant la barre, le charlatan a tenté de blanchir Samba Kâ précisant qu’il ne connaissait pas le Tiktokeur ni la victime. L’affaire est mise en délibéré au 17 janvier 2024.

