Escroquerie et charlatanisme: les trois "marabouts" et "faiseurs de milliardaires" et l'inspecteur de la Dic

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mars 2019 à 12:14 | | 0 commentaire(s)|

Trois charlatans qui se présentent comme de faiseurs de miracles, ont été déférés hier au parquet de Dakar, pour détention de chanvre indien. Alpha Cissé, Modika Cissé et Cirey Ly ont été alpagués par la Division des investigations criminelles (DIC). Selon le récit de « Libération » tout est parti, lorsqu’Alpha Cissé a abordé vers la place Washington (ministère de l’Intérieur), un inspecteur de la Dic, ce dernier étant en tenue civil.



Il lui a fait croire à ce dernier qu’il se serait perdu…et aurait besoin d’un appui pour se rendre à Yoff. Mieux, Cissé appelle son soit-disant grand frère et passe le téléphone à l’agent de police.



Dans leur conversation, celui-ci jure au policier qu’il est doté d’un pouvoir mystique et que pour le service rendu à son frère, il va booster sa carrière et le rendre milliardaire en échange de quelques sacrifices. Le policier qui se rend compte avoir affaire à une bande de charlatans, a tout de suite embarqué Alpha Cissé.



Fouillé au corps, il a été retrouvé dans ses poches des papiers avec écrits coraniques et un joint de chanvre indien.



Puis, les limiers se lancent à la recherche de son grand frère Modika Cissé. Ce dernier sera arrêté en même temps que Ciré Ly à Yoff, en train de fumer du chanvre indien de la variété Brown.



Le trio a été déféré au parquet le 11 mars pour tentative d’escroquerie, charlatanisme et usage de chanvre indien.

Aux derniers nouvelles, selon Libération, plusieurs victimes de la même bande dont des commerçants de Sandaga, se sont présentés à la police pour faire des dépositions.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos