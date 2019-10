Escroquerie foncière: Abdoulaye Samb, l'escro des victimes de cité Togabo cité (vidéo)

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2019 à 16:18 | | 0 commentaire(s)|

Des Sénégalais établis dans la diaspora et des cadres Sénégalais qui avaient soumissionné à un projet immobilier, portant sur des logements sociaux qu’ils devaient acquérir auprès d’une société dont Homer Seck serait le propriétaire, ont élevé la voix pour déballer.



Aujourd’hui, même si le Dg de cette société fantoche, Abdoulaye Samb, a été localisé à Mbour, avant d’être arrêté et jeté en prison, il ne serait apparemment pas le seul coupable des délits d’ «escroquerie et de détournement» dans cette affaire.



Un scandale qui a déjà fait l’objet de 15 plaintes déposées à la DIC, alors que le nombre de victimes déplumées dépasse de loin ce chiffre.

