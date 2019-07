Escroquerie foncière: L'escroc, un as de l’arnaque, est un faux frère de la Première Dame

Leral revient sur l’affaire d’escroquerie foncière publié hier, pour donner beaucoup plus de détails. Puisque, cette fois-ci, l’affaire concerne un faux-frère de la Première Dame, très connu du fichier judiciaire. L’escroc, Babacar Faye dit Makhary, se disant commis dans l’administration, domicilié à Ouakam, a été conduit le 7 février 2017 devant le Procureur pour escroquerie. Il avait grugé un montant de 5 millions FCfa à Commerçant du nom de M. Ndiaye. Et, il avait fait croire à l’époque à ce dernier, qu’il était le frère de la Première Dame Marième Faye Sall. En même temps, il lui avait promis de lui faire gagner un grand projet à l’Ucad et, au ministère de l’Education.







Ainsi, Babacar Faye, pour mieux ferrer sa proie, l’avait persuadé d’être en mesure de lui procurer un passeport diplomatique. Une fois les 5 millions de Fcfa encaissés, le faux frère de Marième, Babacar Faye était subitement devenu injoignable et introuvable. De guerre lasse, l







Le commerçant, grugé de guerre lasse, avait déposé une plainte devant la Division des Investigations criminelles (Dic). L’escroc, interpellé a été mis aux arrêts dans cette affaire au début du mois de février 2017.



Hier encore, il a été informé à Leral sur les agissements du faux frère de Marième Faye Sall. Cette fois-ci, l’escroc a mis la barre plus haute pour toucher un Jackpot. L’homme, faisant l’objet de plainte et recherché par la Gendarmerie a vendu un terrain d’autrui, à hauteur de 280 millions de FCfa. Le terrain se trouve dans le périmètre aéroportuaire de Diass. Sa nouvelle victime, intéressée par l’attractivité de la zone, est le sieur Ndongo Fall, opérateur dans le secteur du nettoiement et propriétaire de camions gros-porteurs. Leral a constaté que Babacar Faye, dit Makhary Faye, après avoir encaissé l’argent avait promis de faciliter l’obtention des papiers au vieux Ndongo Fall. Mais, rien…



Leral a été joint par Daouda Faye, décrit comme le plus discret de la famille de la Première Dame pour préciser que ce Babacar Faye dit Makhary n’a aucun lien de parenté avec eux. Et plus être plus précis, relève-t-il, il n’y a aucun frère, portant le nom de Makhary dans la famille.



Leral prend acte…



Leral