Escroquerie portant sur 311.000.000 FCfa: Comment B. Kouta, ancien chauffeur du Khalife de Médina Baye et C. T. Bâ ont roulé dans la farine un Sénégalo-Américain

En somme, le sieur M. Bèye, Sénégalais de souche qui a longtemps séjourné au pays de Trump (plus de deux décennies), finira par obtenir la nationalité américaine. Il décidera de rentrer au bercail après avoir fait fortune. Nous sommes en janvier 2020.



En réalité, Bèye, qui se faisait un sang d'encre pour l'état de santé chancelant de sa maman, décidera de revenir au Sénégal aux fins de rester à son chevet. À peine arrivé au "pays de la Téranga", il sera mis en rapport avec B. Kouta, l'ancien chauffeur du tout nouveau Khalife de Médina Baye. " Kouta s'est présenté à la victime comme un marabout à même de l'aider ", fait savoir nos informateurs.



Au fil du temps, ce dernier impliquera dans le deal, C. T. Bâ, marabout originaire de Ndoyene mais officiant à Ouest Foire.



Il revient à dakarposte que le duo d'aigrefins promettra de guérir la maman de M. Bèye. Cette dernière finira d'ailleurs par rendre l'âme quelques jours après l'arrivée de son fils.



Ne baissant pas pavillon, les deux escrocs, qui se sont rendus compte que le Sénégalo-américain est revenu au pays avec une fortune, lui feront croire qu’ils peuvent l’aider à s'enrichir davantage aux USA. Crédule, M. Bèye les a suivis dans leur raisonnement spécieux. Pour de supposés sacrifices (bœufs, chameaux, moutons, chèvres...de différentes couleurs), la victime cassera sa tirelire. En clair, il déboursera des sommes allant de dix (10) à cent (100) millions de francs, pour un total général de trois cent onze (311.000.000) millions de francs Cfa.



Comme tout a une fin, Bèye, qui a été envouté, finira par découvrir le pot aux roses. À toute allure, il se rendra alors au niveau de la Section Recherches de la gendarmerie pour y déposer sa plainte. Sans tarder les enquêteurs de la SR entament l'enquête.



Les perquisitions faites aux domiciles des mis en cause ont permis aux pandores de recouvrer cent millions (100.000.000) de francs Cfa. Au domicile de B. Kouta, l'ancien chauffeur du Khalife de Médina Baye, du chanvre indien et des faux billets de banque ont été retrouvés. Sommé de s'expliquer, il dira aux enquêteurs: " Je suis asthmatique, le chanvre, c’est pour me soigner ".



Les éléments de la SR ont failli tomber des nues lorsqu'ils trouveront dans ses bagages le passeport américain de la victime. Il servira de preuve aux gendarmes contre ce dernier qu'il l’avait pris pour soi-disant faire des prières à formuler dessus. Pis, une carte nationale d’identité (avec sa photo) au nom de I. Cissé a été trouvée, ce qui signifie qu’il a deux (02) identités.



L’enquête a révélé qu’il a blanchi l’argent de M. Bèye, en achetant quatre (04) véhicules type 4x4 (dont l’un est une Range Rover sport dernier modèle portant frauduleusement une plaque diplomatique), et des meubles de luxe pour sa deuxième conjointe qu’il a épousée en cachette, à l’insu de sa famille.



Dakaraposte est en mesure de révéler que c'est à la gendarmerie que sa première femme a découvert qu’elle a une co-épouse.



Pour le tirer d’affaire, la famille maraboutique de Kaolack a même proposé de mettre sur la table le reliquat de l’argent pour compléter les trois cent onze millions (311.000.000) de francs Cfa, afin de lui éviter l’affront d’un séjour carcéral et surtout, pour lui permettre d’assister au premier Gamou sous l’ère Cheikh Mahi NIASS.



Malheureusement pour lui. Car ce premier Gamou, il le passera certainement au cap Manuel en compagnie de son acolyte C. T. Bâ. En effet, après leur déferrement, ils ont tous les deux été placés sous mandat de dépôt par le procureur de la République. L’affaire est en instruction. En attendant, le pactole de cent millions (100.000.000) est consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).