Escroquerie portant sur 8,7 millions FCfa: Baye Dame Diop donnait des véhicules qu’il louait en gage

Né en 1989 et domicilié à Liberté 6, Baye Dame Diop est un as dans son domaine. Le jeune escroc qui se faisait passer pour un émigré établi en Italie, a une façon très simple de délester d’honnêtes citoyens de leurs véhicules ou de leurs sous.



Selon des informations de Rewmi, son modus operandi consistait à prendre des bagnoles en location, puis de les donner en gage pour 2.500.000 voire 3.000.000 francs. Pour ferrer leurs victimes, Mamadou Ndiaye se chargeait d’établir les fausses cartes d’identité nationale. Dès que le nom qui figure sur la carte grise est conforme à celui de la carte d’identité, Baye Dame donne la voiture en gage à un preneur

avant de disparaître. Avec le prêt obtenu, il loue un autre véhicule.



Placés sous mandat de dépôt le 14 septembre dernier, les prévenus ont été jugés hier, par le tribunal de Dakar. Marié et père de trois enfants, Baye Dame Diop a reconnu sans ambages, les faits d’escroquerie

et d’usage de faux qui lui sont reprochés. Pour justifier ses actes délictuels, il allègue qu’il voulait aider un ami dans des difficultés.



Quant à son acolyte, chauffeur de son état, il se lave à grande eau. A l’en croire, c’est un ami établi au Maroc qui apporte des modifications sur les documents, via l’application whatsapp.



Prenant la parole, Cheikh Kandji confie que Baye Dame Diop lui doit 1.040.000 francs Cfa, c’est-à-dire 23 jours de location et le montant de 350.000 francs Cfa, qui représente les frais de réparation de son véhicule. Mansour Kane et Ibrahima Sèye ont demandé, chacun, 2,5 millions de francs Cfa.



Me Abdinar Ndiaye a réclamé 3 millions de francs Cfa pour son client Isma Guèye. Celui-ci a acheté auprès de Baye Dame une voiture de marque Ford Escape appartenant à Mamadou Mansour Deina, à 2,5 millions de francs Cfa.



Le maître des poursuites a requis six mois d’emprisonnement, dont trois mois ferme, contre les prévenus. La défense a sollicité une application bienveillante de la loi.



Au terme des plaidoiries, le juge a délivré un séjour carcéral de trois mois ferme aux prévenus.