Escroquerie présumée : Poursuivi pour 20 millions Cfa, Amadou Lamine Guèye tombe en syncope Amadou Lamine Guèye, âgé de 67 ans et dont la santé est fragile, a comparu ce mercredi 17 août devant la barre des flagrants délits de Dakar pour des faits d'escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance au préjudice d’Ousmane Baldé qui le poursuit pour la somme de 20 millions Cfa. Tribune

Le plaignant qui était à la recherche de parcelles d’habitat, était tombé sur le sieur Lamine Guèye qui lui a proposé un terrain situé au niveau de la sortie de Keur Massar. Ainsi, il a dû débourser 20 millions Cfa pour l’achat de l’espace foncier. «Lamine m’avait parlé de ce terrain qu’une certaine famille de Feu Amath Dieng voulait vendre et je leur ai remis l’argent», a expliqué le plaignant au juge.



Après avoir reçu la somme, le mis en cause s’est immédiatement procuré de faux papiers pour ainsi rassurer l’esprit de son acheteur. Mais la lenteur de la procédure de mutation souleva l’inquiétude de la victime et le poussa à déposer une plainte. Devant le juge, informe dakaractu, Lamine Guèye a commencé à se perdre dans ses propos.



«Madame le Juge, c’est la famille Dieng qui m’avait autorisé à vendre ce terrain», a-t-il déclaré. Des propos que les membres de la famille Dieng ont totalement niés.



«Nous n’avons signé aucun papier pour vendre notre bien. Lamine s'est procuré lui-même des papiers du «terrain», a soutenu sur le procès-verbal d’enquête un des membres de la famille. Face aux nombreuses zones d’ombre autour du dossier, le juge demandera à Lamine de l'édifier sur les 20 millions C fa qu’il a reçus de la partie civile.



«Maintenant Lamine, où sont les 20 millions que t’a remis Ousmane ?», lui a lancé le juge. Mais la question l’ayant perturbé, le prévenu tomba subitement en syncope. Un drame qui a troublé l’audience pendant un moment. Il a fallu une pause pour reprendre le jugement.



Malgré les tentatives de l’avocat de tirer d’affaire son client, le juge a suivi les considérations du parquet. Il a reconnu le prévenu coupable et l’a condamné à un emprisonnement de deux (2) ans dont trois (3) mois ferme assorti d’une amende de 25 millions Cfa en guise de dommages et intérêts.

