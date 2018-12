Escroquerie via Orange money: retraits frauduleux à hauteur de 200 millions, 16 escrocs cueillis Le Directeur de la Division spéciale de Cybersecurité, Pape Babacar Guèye à fait face à la presse aujourd’hui. Il a ainsi révélé le résultat de deux enquêtes rondement menées qui ont abouti à l’arrestation de 16 personnes. Ce groupe d’escrocs qui a occasionné à d'innocents clients un préjudice de 200 millions de nos francs, a été alpagué par les agents du cybersecurité et presentés devant le Procureur de la République pour des faits d’escroquerie via Orange money, retraits frauduleux et vol.

Samedi 1 Décembre 2018

