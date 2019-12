Espagne : Gorgui Lamine Sow, le "héros" de Dénia, est un marchand ambulant

On n’en sait un peu plus sur le jeune sénégalais sans papiers qui a sauvé un handicapé qui était en proie à des flammes dans un incendie survenu dans un appartement sis à la rue Puerto. Il se nomme Gorgui Lamine Sow, 20 ans, marié et père d’une fille de 7 mois. D’après lavanguardia.com qui rapporte l’information, il vit en Espagne depuis trois ans, précisément à Gandía où il est vendeur de rue (marchand ambulant).

Gorgui était l’homme le plus recherché de Dénia des dernières heures, mais pour la bonne cause. Les voisins et les personnes affectées seraient à sa recherche pour le remercier de son acte héroïque.