Espagne : Le Consulat Général du Sénégal en tournée aux Iles Canaries. Un Consulat de proximité au service de tous les sénégalais résidant au Royaume d’Espagne tel est l’objectif du Consul Général Abdou Khadre AGNE et ses collaborateurs. De ce fait, une grande tournée administrative est programmée du 21 au 28 juin 2019 sur presque toute l’étendue de l archipel des Canaries.



Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juin 2019 à 23:52

Cette opération a aussi pour but l’optimisation des prestations consulaires destinées aux ressortissants sénégalais résidant aux Iles Canaries mais également de leur épargner les tracasseries des déplacements. En outre, cela va permettre au consulat de les accompagner dans l'accomplissement des démarches administratives nécessaires dans un délai record et á moindre coût.



Elle permet ainsi aux expatriés sénégalais de bénéficier d’un large éventail de services administratifs relatifs à l’état civil, aux certificats administratifs et de passeports biométriques, en plus de l’immatriculation au consulat entre autres.



PREMIERE ETAPE du 21 au 23/06/2019 : TENERIFE







TENERIFE SUR : le 21 juin 2019 de 09 heures à 21heures







TENERIFE NORTE : le 22 juin 2019 de 09 heures à 21heures au Consulat honoraire sise à la rue Cruz Verde N°24.



Personne de contact : NDIAWAR NDIAYE : 632342633











DEUXIEME ETAPE du 24 au 25 /06/2019 : FUERTEVENTURA







PUERTO DEL ROSARIO : le 24 /06/2019 Palacio de los Congresos de Fuerteventura (Bureau de vote dernières élections.) de 9H á 19H.Personnes de Contact FATOU DABO : 631791980 et LAMINE SECK : 697422251.







MORRO JABLE : Le 25/06/2019 : Police Locale de 9H30 á 19H. Personnes de contact IBRAHIMA BEN MADY DIOUF : 679373970 et PAPE MOUSSA DIOUF 606106932







TROISIEME ETAPE du 26 au 27/06/2019 : LAS PALMAS



Pour tout renseignement veuillez contacter le Consulat Honoraire au 928-381 279.







L’équipe mobile terminera son périple le 28 Juin 2019 á LANZAROTE



ARRECIFE au local des Associations á la rue Tenerife Nº 28. Personne de contact MOUSSA NGINGUE au 631045054.



Les conditions requises pour l’obtention d’un passeport biométrique.



Enfants mineurs nés en Espagne :



- Deux extraits de naissance originaux de l’enfant.



- Une autorisation parentale signée par le père ou par la mère si c’est elle qui a fait la déclaration de l’enfant.



- Une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport du parent qui a déclaré l’enfant.



- Une quittance



Enfants mineurs nés hors d’Espagne :



- Une autorisation parentale signée par le père ou par la mère si c’est elle qui a fait la déclaration de l’enfant.



- Une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport du parent qui a déclaré l’enfant



- Une quittance



Pour les adultes :



- Présentation de la carte nationale d’identité numérisée.



- Une quittance



Pour ceux qui ont le passeport expiré : se présenter avec le document et se munir de la carte d’identité nationale ou d’un extrait de naissance plus une quittance.







Si les Sénégalais apprécient cette initiative, force est de reconnaitre qu’ils sont nombreux á émettre l’idée d’implanter un bureau consulaire aux Iles Canaries. Cela permettra non seulement à l’établissement des passeports et des cartes d’identité nationale mais également de les éviter de faire des déplacements périlleux et couteux jusqu'à Madrid car il est beaucoup plus facile de se rendre au Sénégal qu’a Madrid.



Dans ce même registre, les sénégalais de Fuerteventura réitèrent au Président Macky Sall leur vieille doléance visant á implanter un Consulat honoraire au sein de cette dite localité.







Momar Dieng Diop Espagne

