Espagne : Un couple de Sénégalais vide les comptes d’une dame de 70 ans, 70.000 euros volés S’ils ne s’illustrent pas dans le trafic de drogue, certains « Modou-Modou » s’adonnent au vol. C’est le cas de ce couple sénégalais arrêté en Espagne. Âgés respectivement de 18 et 23 ans, M. B. B. M. et S. D. B., les deux ressortissants sénégalais ont été envoyés en prison pour avoir pompé 70 000 euros, soit plus de 45 millions FCfa, des comptes d’une septuagénaire malade, rapporte "Les Echos".

Leur arrestation remonte en octobre dernier. Le couple sénégalais s’occupait de la dame malade depuis plusieurs mois. L’enquête a permis de découvrir que le petit ami de la prévenue, un autre Sénégalais, était également impliqué.



Et, il a été découvert que 4 600 euros provenant des fonds escroqués, ont été versés dans un compte de jeu ouvert à son nom. Lui aussi a été arrêté.



La Banque a alerté la police, après plusieurs transactions financières à partir du compte de la septuagénaire, atteinte de troubles de la mémoire.













