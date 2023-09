Espagne : Une pirogue partie du Sénégal, débarque à Tenerife

Les vagues migratoires continuent d’amener les jeunes Africains en général et les jeunes Sénégalais en particulier, en Espagne

.

"Libération" rapporte dans son édition de ce samedi, qu’une pirogue partie du Sénégal a été secourue à Tenerife, en Espagne. Le journal ajoute que l’embarcation avait à son bord 88 passagers.



Ce mercredi matin, une nouvelle pirogue transportant 69 personnes a été secourue par une équipe du ministère espagnol des Transports urbains et maritimes.



« Salvamar Alpheratz, après avoir repéré une pirogue à 2,8mn au S de Punta Rasca, l’accompagne jusqu’au port de Los Cristianos, où débarquent 69 personnes d’origine subsaharienne, dont 4 femmes et 5 mineurs, tous en bon état apparent. Les secours ont été coordonnés par le Centre de Secours de Tenerife », a écrit le démembrement dudit ministère chargé des secours en milieu maritime.



Ces derniers jours, plus de 1 000 candidats à l’émigration clandestine ont été interceptés par les Forces de défense et de sécurité. Malgré tout, la vague de départ des embarcations de fortune vers l’Europe, se poursuit.











Avec Rewmi