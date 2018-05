Essonne : un bébé chute du 1er étage, sa mère plonge pour le sauver

« Ça fait du bien de voir des histoires qui finissent bien. » Appelé pour la chute d’un enfant avenue de la République à Crosne, l’un des premiers hommes arrivé sur place pour porter secours, fait part de son soulagement. Le bambin et sa mère sont blessés, mais leurs jours ne seraient pas en danger.



Ce jeudi soir, vers 20 heures, un bébé âgé de près d’un an a échappé à la vigilance de sa mère. Il a chuté du 1er étage de leur logement. Sa maman a vu son bambin perdre l’équilibre et s’est jetée aussi dans le vide pour tenter de le récupérer. En vain. Les deux victimes sont lourdement tombées au sol. Mais elles ne présenteraient aucune blessure grave. L’enfant a néanmoins été transféré à l’hôpital Necker pour des examens complémentaires.











Florian Loisy (@florianloisy sur twitter)