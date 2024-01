« Et si l’on parlait d’Amadou Bâ, au-delà du candidat », par Maguèye Boye, Maire de Khombole

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Janvier 2024 à 12:26 | | 0 commentaire(s)|

Le 25 février prochain, dans quelques jours, s’il plaît au Seigneur des Mondes, notre pays ira aux urnes pour choisir son prochain président de la République. Un rituel démocratique que nous connaissons bien et pratiquons avec élégance républicaine, depuis 1960. Il s’est parfois déroulé dans des circonstances troubles, mais toujours avec l’intérêt suprême du Sénégal comme viatique, pour les différents candidats. Cette fois-ci, l’élection présidentielle est inédite à tous points de vue. D’abord, parce qu’elle réunira tous les prétendants sauf le président sortant, ensuite, elle se tient dans un contexte où le bilan du Président sortant, Macky Sall, est extrêmement élogieux.



Les Sénégalais auront un choix à faire parmi ceux qui en rempliront les critères auprès du Conseil constitutionnel. Le 25 février 2024, il nous faudra faire un choix plus que judicieux, car l’avenir de notre beau pays en dépend. En effet, il n’est plus question de 3e mandat ou de 3e candidature. Il s’agit désormais de faire un choix qui impactera nécessairement le futur du Sénégal, avec des réformes audacieuses et émergentes, dans un contexte stratégique africain et mondial en pleine mutation.



Sur ce choix, je voudrais en aborder un pan. J’aimerais qu’il me soit permis de vous parler d’un candidat que les circonstances professionnelles au service de l’Etat, m’ont amené à connaître et à côtoyer, en dehors des arcanes de la politique, depuis plus de 15 ans. Je veux parler d’Amadou Bâ. Le 3 juillet 2023 sera une date importante et charnière dans l’histoire politique du Sénégal indépendant.



Le président de la République, Macky Sall, en décidant de ne pas se présenter pour un troisième mandat, venait de désamorcer une crise socio-politique entretenue à dessein et de façon fallacieuse, par une opposition non républicaine. Une bonne partie des acteurs politiques et de personnalités de la société civile, entretenaient le discours sur des velléités de candidature, pour en faire une cause de ralliement dans leur croisade contre l’excellent travail abattu à la tête du Sénégal, par ledit président sortant.



D’aucuns lui prêtaient cette intention sans jamais l’entendre en parler. C’est dans ce sillage, que pour ne pas laisser l’espace public à des acteurs aux ambitions inavouées, que les responsables et militants de l’Alliance pour la République et de la coalition Benno Bokk Yakaar, se sont mobilisés pour lui garantir un troisième mandat et l’inviter à se représenter. C’était un droit constitutionnel. Dans son calme olympien habituel et dans sa démarche de ne jamais être l’otage de ces injonctions permanentes à parler avant l’heure, le Président Macky Sall a gardé le suspense jusqu’à la date ci-dessous, pour lever l’équivoque en des termes responsables, qui seront indubitablement gravés dans l’histoire de notre pays. “( ...) Mes chers compatriotes, ma décision longuement et mûrement réfléchie est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024 (…) Le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l’émergence (...) ”.



Le Président, en prenant cette décision, se conformait à sa parole donnée. Il venait aussi de conforter des propos lancés entre les deux tours de l’élection présidentielle de 2012 : La Patrie avant le Parti. Il n’a pas suivi le parti mais a écouté son peuple et réaffirmé sa croyance profonde au respect de la parole donnée. Qu’il me soit permis ici de magnifier cet acte de haute portée politique et sociale, comme l’ont fait des millions de Sénégalais et d'amis du Sénégal d’ici et d’ailleurs.



Bilan non exhaustif du Président Macky Sall



Dans une interview accordée au quotidien "Le Témoin" en date du 19 novembre 2020, j’affirmais que “ le Président Macky Sall est une chance pour le Sénégal ”. Je le réaffirme encore ici et d’autant plus, au regard des indicateurs économiques du Sénégal et de son bilan à la tête de notre pays depuis son élection en 2012. Un bilan matériel et immatériel largement positif, où les actifs dépassent de très loin les passifs.



Dans sa marche vers l’émergence portée par une vision déclinée dans le PSE, le Président a su mettre en œuvre des projets tendant à transformer de manière structurelle notre économie, à développer le capital humain, à contribuer à l’équité territoriale et à la justice sociale.



● Dans le domaine de l'Énergie

La bonne maîtrise de l’Énergie constitue un préalable fondamental, à toute politique durable visant l’émergence. Les réalisations et les investissements du gouvernement, ont permis de porter la puissance électrique du Sénégal à 1529 Mégawatt en 2023, alors qu'elle n'était que de 573 Mégawatt en 2012, permettant ainsi de multiplier par deux, le taux d’accès à l’électrification rurale en dix ans.



● Dans le domaine routier et de la mobilité

Dans la même période, le Sénégal est passé de 35 km d’autoroutes à 233 km, reliant ainsi les deux plus grandes agglomérations du pays (Dakar et Touba), une dorsale d’une importance stratégique majeure. 399 km de routes ont été revêtues et 345 km de pistes de désenclavement achevés, sans compter les différents ponts construits, permettant une grande continuité territoriale et donnant plus de valeur ajoutée aux territoires de l’intérieur du pays. L’équité territoriale a toujours été au cœur des politiques publiques.



L’option d’un système multimodal de transport à travers le TER, le BRT et le renforcement du parc automobile de Dakar Dem Dikk a offert aux populations de la région de Dakar, une meilleure alternative de mobilité, réduisant ainsi les accidents et le temps des trajets. Qui plus est, la finalisation de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass, positionné depuis comme un hub aérien dans le ciel africain ainsi que le démarrage des travaux du Port de Ndayane, démontrent suffisamment les ambitions économiques du Sénégal sur la côte Atlantique africaine, entre autres. Fort de ses réalisations pour son pays qu’il chérit tant, le Président Macky Sall a privilégié le choix de la raison quand son parti et sa coalition lui ont donné carte blanche pour nous trouver un candidat.



Nul ne confie son legs de surcroît politique à des mains inexpertes ou aventurières, sans loyauté ni fidélité. L’œuvre du Président Macky Sall et sa vision, sont à perpétuer. Son choix ne s’est pas porté sur une personne hasardeuse, mais sur des valeurs, des aptitudes, un discours, un parcours et une posture. Tous ces critères ont mené vers un Homme. Les raisons de ce choix de raison sont multiples et ne manquent pas de cœur.



Parlant justement de cœur, celui vers qui mènent tous les critères de choix, disait, il y a presque 20 ans, qu’il chercherait toujours à être un cœur plutôt qu’une tête. Je veux parler d’Amadou Bâ.



Amadou Bâ, le Gestionnaire aux énormes compétences techniques



J’ai connu l’homme en ma qualité de stagiaire à la Direction générale des Impôts et des Domaines. En nous recevant à notre sortie de l’ENA, il disait ceci : “je cherche ici dans cette DGID, à être, non pas une tête visible, mais un cœur, un organe vital et invisible, qui irrigue tous les autres organes de cette DGID, pour les faire fonctionner ’’. Une image ô combien symbolique dans notre contexte actuel, où le paraître a pris le dessus sur l’être.



Le Directeur Amadou Bâ est resté à la tête de la DGID sans faire la une des journaux, s’effaçant au profit des résultats de cette régie financière et agissant efficacement au service du Sénégal. Son bilan à la tête de la DGID, a besoin d’être rappelé aux Sénégalais. Cet homme aux qualités managériales aigues, a multiplié de 2006 à 2013, les recettes de la DGID par trois, grâce à un PDSAF (Plan de développement stratégique de l’administration fiscale). Ce plan dont l’exécution était confiée à de jeunes agents choisis, soutenus, encadrés, qui sont devenus aujourd’hui de hauts cadres de l’Administration sénégalaise. Ce plan a conduit aux premiers contrats de performances de l’administration publique, grâce à une gestion axée sur les résultats.



Pour remplir sa mission au service de l’Etat et des Sénégalais, la DGID avait fait peau neuve. Les locaux rénovés, les procédures assouplies et les agents mis dans d’excellentes conditions de travail. Une véritable politique de digitalisation de notre administration s’en est suivie, avec une dotation en matériel informatique à tous les agents et cerise sur le gâteau, la DGID s’est dotée de sa première plateforme informatique, chargée de prendre en charge tous les impôts et taxes.



Le SYGTAS (Système de Gestion des Taxes du Sénégal) a vu le jour et une véritable révolution numérique était engagée. Dans la gestion des hommes, le Directeur avait fait confiance aux jeunes, dans le management stratégique et opérationnel, tout en créant des cadres de consultation avec un système de mentorat des plus jeunes inspecteurs, de la part des anciens.



La DGID connaissait un bouillonnement d’idées nouvelles et les métiers se diversifiaient. Des compétences nouvelles hors cadre de l’administration fiscale et domaniale y convergeaient,pour produire une véritable machine de réflexions et d’actions au service de l’État et de la population. On ne peut oublier la réforme des structures qu’il avait entreprise à travers la segmentation de la population fiscale, la création de nouveaux centres fiscaux et la refonte totale du Code général des Impôts. C’est justement ce travail, salué en son temps par l’Autorité présidentielle, qui avait permis de mobiliser d’importantes recettes fiscales durant cette période.



Mieux, la Banque mondiale, partenaire technique et financier du Sénégal, ayant noté cette nouvelle dynamique de gestion, avait conseillé que le recouvrement des impôts directs d’Etat, qui était du ressort de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, soit transféré à la DGID. Au Ministère de l’Économie, des Finances et du Budget, où il passera 6 bonnes années, grâce à la confiance du Chef de l’État, Amadou Bâ a pris en charge la mise en œuvre de la vision du Chef de l’État. Sa forge devait abriter l’atelier et les outils d’exécution du PSE ( Plan Sénégal Émergent). Il en fut le maître d’œuvre. Il a bouclé les financements auprès des partenaires et bailleurs et fait sortir de terre les grands projets du Président Macky Sall. Autoroute Ila Touba, TER, la Nouvelle ville de Diamniadio et ses infrastructures de dernière génération, etc.



Aux Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Amadou Bâ marque également son empreinte. Il fortifie la coopération du Sénégal avec ses partenaires, sous la doctrine ‘’ sans exclusive ni exclusivité’’ et quand survient la COVID, il coordonne et obtient un très bon approvisionnement de notre pays en vaccins de qualité et équipements médicaux. Amadou Bâ a également organisé le secours substantiel de l’État du Sénégal envers nos compatriotes de la diaspora impactés. Cette prise en charge a renforcé le sentiment d’appartenance de la diaspora, qui s’immatricule de plus en plus auprès de nos représentations diplomatiques.



En 2022, en revenant aux affaires au poste de Premier Ministre, l’homme savait que les défis étaient encore plus grands. La COVID a laissé des séquelles dans toutes les économies du monde et la guerre en Ukraine créé des tensions d’approvisionnement dans les circuits céréaliers du Sénégal et de l’Afrique, en plus des sanctions imposées à l’un des belligérants. Il est en train de les relever de fort belle manière ! Notre pays, sous la houlette du Président Macky Sall et la coordination du Gouvernement par Amadou Bâ, est en train de renouer avec la croissance. La dette publique est maîtrisée et les investissements publics se poursuivent de fort belle manière, permettant plus de 600 milliards FCfa de subventions aux ménages et entreprises, rien qu’en 2023, dans le secteur de l’Énergie.



100 milliards FCfa ont été mobilisés pour les denrées, premier chantier que le Premier ministre a attaqué dès sa nomination. Je pourrais encore et encore égrener le chapelet des réalisations du Premier Ministre et les compétences techniques dont il fait montre, en toute discrétion. Amadou Bâ, touchons du bois, est un homme de défis et de victoires. Il n’a jamais perdu d’élections comme homme politique et comme gestionnaire, il a toujours fait d’excellents résultats partout où il est passé.



Avec plus de 40 années de militantisme politique et 12 années à la tête du Sénégal, le Président Macky Sall ne saurait faire d’erreur de choix. Il nous appartient à nous de l’APR, de Benno Bokk Yakaar, de la Majorité présidentielle élargie et aux Sénégalais convaincus par l’apport personnel d'Amadou Bâ, de nous mobiliser et l’accompagner pour assurer une victoire éclatante au soir du 25 février 2024, In shaa Allah ! Bonne et heureuse année 2024 à toutes et à tous !











Magueye Boye, Maire de Khombole,

Inspecteur Principal des Impôts et Domaines

Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook