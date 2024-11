Étape Kaolack et Fatick : La Caravane de la Coalition Dekkal Terànga identifie les maux et défis et décline ses solutions La caravane nationale de la coalition Dekkal Terànga a fait étape ce vendredi à Kaolack et Fatick. Cette visite a permis de souligner plusieurs défis auxquels sont confrontées ces régions, tout en déclinant des solutions durables :

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Novembre 2024 à 18:14 | | 0 commentaire(s)|

1. Accès limité aux infrastructures : Dans les zones rurales, l’accès aux infrastructures de base, comme les routes, l’électricité et l’eau potable, est insuffisant. Cela complique le transport de biens et de personnes et limite l’accès aux services essentiels.



2. Manque de diversification économique : L’économie de Kaolack et de Fatick repose principalement sur l’agriculture, notamment la culture de l’arachide et le maraîchage. Cette dépendance rend la région vulnérable aux aléas climatiques et aux fluctuations des prix des produits agricoles.



3. Dégradation des terres et salinisation : La région est confrontée à des problèmes d’érosion des sols, de salinisation et de déforestation. Ces phénomènes diminuent la fertilité des terres, rendant l’agriculture plus difficile et moins productive.



4. Insécurité alimentaire : Avec la faible productivité agricole et la dégradation des sols, l’insécurité alimentaire touche de nombreux ménages dans la région.



5. Émigration des jeunes : Le manque d’opportunités économiques pousse beaucoup de jeunes à quitter Fatick pour chercher du travail dans les grandes villes ou à l’étranger, ce qui prive la région de ressources humaines importantes.



6. Éducation et formation limitées : Les infrastructures éducatives et les opportunités de formation professionnelle sont insuffisantes, freinant le développement des compétences nécessaires pour diversifier l’économie.



7. Insuffisance des services de santé : Le manque d’infrastructures et de personnel de santé complique l’accès aux soins médicaux, impactant directement le bien-être de la population.



8. Changements climatiques : La région de Fatick, particulièrement le Sine-Saloum, est sensible aux effets des changements climatiques, avec des variations de précipitations et une hausse du niveau de la mer, ce qui affecte la pêche et l’agriculture.



La caravane a permis d’identifier ces enjeux cruciaux, afin de sensibiliser la population et de mobiliser les efforts pour y apporter des solutions concrètes.



Source Teranga Media

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook