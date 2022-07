Étape de Kolda : La caravane de Yewwi essuie des jets de pierres Ce jeudi, les leaders de la coalition Yewwi askan wi se sont offerts une parade dans les artères de la commune de Kolda. Malgré un soleil de plomb et un climat peu clément, la population a massivement répondu à l’appel.

Mais les démons de la violence se sont invités à la fête. Des éléments supposés appartenir au camp du maire Mame Boye Diao seraient les auteurs de l’attaque du cortège des visiteurs. Et une intifada a éclaté aux abords de l’hôtel de ville.



La situation a vite été maîtrisée par l’important dispositif des forces de l’ordre déployées sur le terrain dès les premières heures de la matinée.



Après l’arrêt des hostilités, le maire de Kolda s’est prononcé sur l’hospitalité «mise à rude épreuve» et a décelé, selon lui, un «jeu favori» du leader de Pastef qui «procède par la manipulation pour récolter les fruits de la victimisation».

Bes Bi



