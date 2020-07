Etat d’urgence - Couvre feu: 15 600 interpellations, 3 035 véhicules immobilisés, 425 personnes déférées…

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Juillet 2020 à 12:09

Au total, 15 600 individus ont été interpellés et 425 autres déférés pour violation du couvre-feu. S’agissant de la violation de l’arrêté du ministère de l’Intérieur interdisant le transport interurbain, les limiers ont mis la main sur 128 personnes, immobilisé 3 035 véhicules et 2180 motos sur l’ensemble du territoire national.



1200 pièces de conducteurs sont saisies pour surnombre de passagers et non-respect du port du masque, informe "L’As". Le gros du lot se trouve à Dakar. Dans la capitale, les policiers ont interpellé 10 395 individus.



