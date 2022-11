État de délabrement avancé de l'école de Tendouck : Les députés demandent sa réfection avant que le pire ne se produise

Dans cette école primaire, hier, le directeur, les enseignants, les parents d'élèves, les élèves et les populations ont manifesté leur crainte de voir le pire arriver, au vu de l'état très avancé de délabrement de certaines classes qui accueillent pourtant des élèves.



Face à cette situation, les populations du village de Tendouck, à travers l'association qui regroupe l'ensemble des fils et filles du village, ont décidé de se cotiser afin de prendre en charge la réfection des classes, puisque plusieurs fois et depuis plus de 5 ans les autorités éducatives du département de Bignona et de la région de Ziguinchor ont été saisies sur cette question.



Mais, toutes les correspondances sont restées sans suite ; d'où la mobilisation des populations qui, du reste, l'avaient toujours fait puisque sur les 16 classes que compte cet établissement scolaire, trois seulement ont été construites par l'État du Sénégal. Toutes les autres sont l'œuvre de l'association «Honore» qui regroupe toutes les populations résidentes et vivantes à l'extérieur de Tendouck.



À noter que l'association «Honore» a commandité un devis pour la réfection des classes qui s'élève à 2.533.400 Cfa.

Tribune