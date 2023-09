Etats-Unis : 132 Sénégalais entrés via la route du Nicaragua expulsés

Au cours des derniers mois, l’entrée aux États-Unis par voie terrestre à partir du Nicaragua est devenue une option de plus en plus populaire pour les jeunes Africains, en particulier les Sénégalais, qui cherchent une meilleure vie. Mais cette voie est loin d’être une gage pour entrer régulièrement aux Etats-Unis.



En effet, selon les informations de sources sécuritaires rapportées par Walf, les États-Unis ont récemment commencé à expulser les étrangers qui sont entrés illégalement sur leur territoire. Hier, 132 jeunes Sénégalais, dont deux filles, ont été rapatriés. Ils auraient tous réussi à pénétrer sur le sol américain en utilisant la route terrestre en provenance du Nicaragua, un pays d’Amérique latine.



Il est important de noter que le nombre de personnes renvoyées ne correspond pas au chiffre indiqué dans le document de rapatriement. En réalité, indiquent les sources de Walf, le document mentionne seulement 35 individus, alors que 132 sont arrivés à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aidb) hier soir.



