Etats-Unis : La dernière volonté d’une enseignante fait le buzz

La dernière volonté de cette enseignante américaine a ému les Etats-Unis... et suscité une vague de générosité. Découvrez pourquoi.

C’est une belle histoire qui vient du comté de Forsyth, en Géorgie. Une enseignante a laissé un sacré legs après sa mort. Elle ne devrait pas être oubliée par les élèves.

Du matériel scolaire Tammy Wadel avait 58 ans. Maîtresse d’école aux Etats-Unis, elle est morte il y a quelques jours, en Géorgie. Mais, parmi ses dernières volontés, on trouvait une requête bien particulière. Elle ne voulait pas que l’on amène des fleurs à son enterrement. A la place ? Elle voulait du matériel scolaire pour les enfants le besoin.

Pas de fleurs, mais des sacs-à-dos avec du matériel scolaire pour les enfants dans le besoin.

La photo de l’église a été partagée par son cousin sur Twitter. On peut y voir des cartables tout au long de l’allée. Il explique l’importance de l’enseignante.



Même après sa mort, elle continue d’apprendre des choses à chacun d’entre-nous. Elle a travaillé jusqu’à la dernière minute, jusqu’à ce que les médecins lui ont dit que le cancer qu’elle avait vaincu des années auparavant était revenu et il n’y avait rien à faire.

Mais, le mouvement de solidarité ne s’est pas arrêté là. Des fournitures sont arrivées ensuite du monde entier, comme l’explique le responsable des pompes funèbres à CNN :

Nous avons été littéralement inondés. Nous avons reçu plus de 130 sacs-à-dos en un jour avec tout ce qui est nécessaire pour un élève pendant une année et nous continuons à en recevoir.











