Etats- Unis: Mamadou Lamine Cissé meurt dans une fusillade avec la police !

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juin 2020 à 08:55 | | 1 commentaire(s)|

Les gambiens aussi pleurent Mamadou Lamine Cissé, au moment où les Usa s’embrase suite à la mort de George Floyd dans les mains de la police américaine. Le jeune gambien de 39 ans, qui vivait en Géorgie, est mort dans une fusillade avec la police américaine.

Cette dernière explique que les agents voulaient immobiliser le véhicule du gambien. Mais, les choses ont viré à la course-poursuite. « Le conducteur du véhicule a décollé à pleine vitesse et a refusé de s’arrêter », a déclaré la police de Snellville.



Elle déclare que ses agents ont manœuvré et ont réussi à sortir de la route le véhicule du gambien qui s’est écrasé sur les arbres bordant la Temple Johnson Road. Une fois la voiture immobilisée, les agents se sont approchés et ont donné des ordres au conducteur. Mais il a refusé de se conformer, indique toujours la police.



«Il a sorti une arme de poing et a commencé à tirer sur les policiers. Il y a eu un échange de coups de feu », indique la police de Snellville qui dit avoir appelé une équipe Swat du comté de Gwinnett à la rescousse.



«À un moment, il a levé son arme à feu et l’a pointée sur nos officiers. L’un de nos officiers affecté à l’équipe Swat, a tiré un coup», ajoute Michele Pihera du département de police du comté de Gwinnett, dans les médias américains.

Pour dénoncer cet acte, des gambiens comptent se mobiliser pour tenir une manifestation pacifique qui se tiendra devant l’ambassade des États-Unis à Banjul, demain lundi.



«Nous serons à genoux comme Colin Kaepernick pour exprimer notre deuil et condamner ces actes de violence infligés aux Noirs aux États-Unis, par la police. Avant 10 h 30, nous remettrons une pétition signée à l’ambassadeur, puis nous nous disperserons pacifiquement», indiquent les organisateurs de la manifestation dans les médias gambiens.

Le défunt serait le fils d’un diplomate gambien.

Igfm



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos