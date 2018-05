Etudiant tué à l’Ugb : Ça brûle à Thiès, Dakar et Ziguinchor

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Mai 2018 à 18:24

La colère des étudiants gagne du terrain. Après Saint-Louis, les autres universités, dont Dakar et Ziguinchor sont entrées dans la danse, ce, suite à la mort la mort de Fallou Sène.



Le jeune étudiant a été tué par balle ce matin, lors d’affrontements avec les forces de l’ordre. Présentement, l’avenue Cheikh Anta Diop est bloquée à la circulation dans les deux sens. La même situation a été signalée à Thiès et Ziguinchor, avec les étudiants de l’Université Assane Seck. A suivre…

