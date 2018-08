Eumeu Sène persiste et signe: « Je ne lutterai plus avec Balla Gaye 2, même pour 1 milliard de cachet »

Lundi 20 Août 2018

Eumeu Sène campe sur sa décision de ne plus lutter avec Balla Gaye 2. Selon lui ce combat n’a plus de saveur puisqu’il l’a battu à 2 reprises.



« Je ne lutterai plus avec Balla Gaye 2, même si on me paye un milliard de cachet. Je l’ai battu à deux reprises et je le battrai encore en 10 confrontations », déclare le nouveau Roi des arènes dans l’émission Jonganté de Lamine Samba.

