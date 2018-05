Eumeu Sène répond aux attaques de B52: » j’ai le titre le plus honorifique, c’est celui de Champion d’Afrique »

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Mai 2018 à 09:45

Ça chauffe entre Eumeu Sène et Bombardier qui vont s’affronter après le Ramadan dans un combat durant lequel le « B52 » tentera de conserver son titre de Roi des arènes face à un adversaire qui joue l’une de ses dernières cartes, si ce n’est sa dernière.



Après des échanges plutôt soft, les deux lutteurs sont passés à la vitesse supérieure et ce n’est pas la récente sortie de Eumeu Sène, en guise de réponse, qui nous contredira.











wiwsports

