Eumeu et B52 zappés, refus de lutter pour Thialis: Modou Lô, la tête de Balla à tout prix ?

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Mai 2018 à 11:14 | | 0 commentaire(s)|

Pour son prochain combat dans l’arène, le mot d’ordre de Modou Lô est clair : tout pour Balla Gaye 2, rien que le Lion de Guédiawaye. Qu’importe le prix à payer, le choix du Roc des Parcelles Assainies est déjà fait. Il veut croiser pour la seconde fois de sa carrière Balla Gaye 2. Une revanche qui vaut plusieurs sacrifices.



Modou Lô a zappé le duel royal. Il était pressenti pour affronter le vainqueur entre Bombardier et Eumeu Sène. Malgré cette occasion en or de disputer la couronne après l’avoir ratée en 2015, lors de son choc contre Bombardier, l’enfant de l’unité 10 se détourne de cet objectif. Il veut restituer l’avance encaissée au promoteur Pape Thialis Faye pour un combat le 28 juillet prochain. Quitte à aller en procès. Il refuse de s’opposer pour le moment à tout lutteur sauf Balla Gaye 2. La question est de savoir pourquoi Modou Lô est tant obsédé par ce combat.



Modou Lô est loin d’être dupe. Un lutteur réfléchi comme Xaragne ne prend pas une décision sur un coup de tête ou une simple passion. Le leader de Rock Energie vise Balla Gaye 2 pour une raison bien particulière. En effet, Modou Lô, en bon stratège, veut profiter du moment pour assouvir sa vengeance. La défaite qu'il a concédée devant Balla Gaye 2, lui est restée en travers de la gorge.



Raison pour laquelle il veut prendre sa revanche. Et le moment est plus que propice pour réaliser cet objectif. Même s’il a battu, par décision arbitrale, Gris Bordeaux le 31 mars dernier, tout le monde est unanime que le frère de Sa Thiès n’a pas encore retrouvé la plénitude de ses moyens physiques et ses automatismes. Modou Lô, en super forme après une série de performances devant Lac2, Gris Bordeaux, sait qu’’il a une opportunité à saisir. C’est ce qu’on appelle de l’opportunisme sportif.



Affronter Balla Gaye 2 a également des allures économiques puisque, c’est une aubaine financière. Modou Lô en sait quelque chose. S’il crache sur les 85 millions de Pape Thialis Faye, c’est parce qu’il sait qu’il peut toucher une centaine de millions pour faire face à Balla Gaye 2. Une manne financière que Modou Lô espère toucher avec le promoteur Gaston Mbengue. Un combat aux œufs d’or pour ce ténor des Parcelles Assainies. Rien que pour un tel montage, le, promoteur pourrait casquer plus de trois cent millions. Modou Lô veut empocher un cachet qu'il n'a jusque-là jamais perçu.











SunuLamb

