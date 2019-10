Euro 2020: La France affrontera-elle la Turquie ce soir! Pour des raisons géopolitiques, des internautes hésitent...! La rencontre entre la France et la Turquie, c'est pourtant un match bien programmé dans l'agenda de l'Euro 2020. A quelques heures de cette rencontre, des internautes demandent à ce qu'il soit déprogrammé, paraît-il, pour des raisons géopolitiques. A suivre!

De internautes réagissent pour demander à ce que la rencontre devant opposer ce soir, la France et la Turquie soit déprogrammée. Une manière pour eux, selon notre source, de s’opposer de manière symbolique à l’offensive turque en Syrie.



Le match, rappelle le journal, se déroule dans un contexte géopolitique de guerre, menée par les forces turques contre une milice kurde. La diplomatie internationale a vivement condamné l’opération militaire, tandis que la France a demandé «la cessation immédiate de l’offensive». Comme disait l'autre,: 'Tous les facteurs sont liés".



Rappelons que cette rencontre compte pour les éliminatoires de l'Euro 2020. La Fiance occupe la tête de ce groupe H, suivi de la Turquie avec chacune 6 points, L'Islande, 4 points, est à la 3e place. L'Andorre et la Moldavie, avec chacun 1 point, ferment la marche.



80 000 personnes sont attendues ce soir au Stade de France placé sous haute sécurité ce lundi, pour le bon déroulement de cette rencontre. Par ailleurs, l'entraîneur de l'équipe turque a fait une sortie médiatique pour un appel au calme



