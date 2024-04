Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Euro 2024 : Sur qui parient les bookmakers ? Rédigé par leral.net le Mardi 2 Avril 2024 à 13:11 | | 0 commentaire(s)|





Le 14 juin, le monde du football tout entier sera scotché devant les écrans pour regarder de ses propres yeux l'événement principal de l'année : l'Euro 2024. Le tirage au sort actuel de la prestigieuse compétition aura lieu en Allemagne. Connaissant l'attitude allemande à l'égard du football, il ne fait aucun doute que nous allons vivre un excellent mois. Dans cet article, nous proposons de spéculer sur le sujet de l'éventuel vainqueur du tournoi.

GAGNANT DU TOURNOI :

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les bookmakers placent les Anglais parmi les principaux favoris. Les finalistes du dernier tournoi ont une colonne vertébrale solide, ce que Gareth Southgate ne fait que renforcer chaque année, mettant à sa disposition des joueurs de classe mondiale. Cette année ne fait pas exception. Le groupe, à première vue, n'est pas le plus difficile, et l'éventuelle phase finale oblige les trois lions à aller le plus loin possible. L'incroyable Jude Bellingham, qui progresse rapidement, portera toute la sélection.

France - cote de victoire du tournoi 4.55 Aucun tournoi majeur pour équipes nationales n'est complet sans les Français. La génération actuelle fait comprendre à tout le monde qu'il existe un potentiel largement suffisant pour remporter le trophée tant convoité. Kylian Mbappé est déterminé et ambitieux. Ce n'est pas pour rien que l'attaquant souhaite évoluer vers un championnat avec un niveau de compétition accru. Lors du prochain tournoi, la France est le deuxième favori, cependant, l'écart de cotes avec les Britanniques n'est pas trop important.





Allemagne - cote de victoire du tournoi 6.85 ( 1xBet )



Il est impossible d'imaginer une équipe plus avide de trophées que l'équipe nationale allemande. Julian Nagelsmann a préparé une sélection forte et puissante pour la compétition à domicile, qui ne peut qu'être considérée comme l'un des favoris. Depuis 2014, les Allemands ne parviennent plus à aller chercher la victoire. C'est symbolique de faire cela sur votre territoire. Les bookmakers croient volontiers que les hôtes éviteront un nouvel échec. En plus des équipes mentionnées ci-dessus, il convient de prêter attention à l'équipe nationale espagnole pragmatique et systématiquement construite ( cote de victoire – 8.4 ). De plus, les bookmakers ne croient tout simplement pas au détenteur actuel du trophée. La victoire de l'équipe italienne dans le tournoi est estimée à 15.0.



