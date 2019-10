Europe : 6000 passeports de ressortissants sénégalais bloqués 6000 passeports de ressortissants sénégalais sont actuellement bloqués dans différents pays européens, notamment l’Espagne, l’Italie et le Portugal. La révélation est du député de l’Europe du Sud, Mor Kane.

« Ces passeports sont bloqués, par les administrations de ces pays, considèrant que les extraits de naissance, pourtant délivrés par des officiers assermentés, ne sont pas valables. Ce sont ces extraits qui permettent d’établir les pièces d’identité et les passeports », a-t-il déclaré sur la RFM, soulignant que, du coup, « ces Sénégalais ne peuvent pas disposer de titres de séjour ».



Sur un autre plan, Mor Kane a souligné les difficultés éprouvées par plusieurs Sénégalais pour jouir de leurs pensions de retraite.



« La durée de cotisation pour prétendre à des pensions de retraite est de 15 ans en Espagne. Cependant, ceux qui ont cotisé pendant un certain nombre d’années, peuvent prétendre à une pension, qui tourne en moyenne à 250 000 FCFA/mois. Mais les autorités espagnoles leur exigent de rester dans le pays pour en disposer. C’est beaucoup d’argent que perd ainsi le Sénégal », a encore dit le député de l’Europe du Sud.

