Evasion fiscale, corruption et concussion : « 50 milliards de dollars perdus par l'Afrique chaque année»

Jeudi 19 Juillet 2018

L’évasion fiscale, la corruption, la concussion et les bonus de signatures non reversés au trésor public coûtent cher à l’économie mondiale. Pour l’Afrique, la perte est évaluée à «50 milliards de dollars par an», a révélé Abdou Aziz Diop, membre du Conseil de surveillance du Forum civil.

S’exprimant lors d’un atelier décentralisé de dissémination des contrats miniers, pétroliers et gaziers, ouvert ce jeudi à Thiès, à l’initiative de la coalition «Publiez ce que vous payez» (PCQVP), en partenariat avec AGIS (Appui à la gouvernance et aux initiatives de la société civile), Abdou Aziz Diop de rappeler que 1000 milliards de dollars sont perdus chaque année en flux financiers illicites, selon la conférence internationale de Jakarta en octobre 2017 sur la divulgation de la propriété réelle, organisée par l’Itie internationale et la Banque mondiale.

Plus de 700 millions en bonus de signatures perçus et non reversés (Itie, 2014)

Cette rencontre décentralisée sur la dissémination des contrats, a pour objet de faire une revue critique des contrats miniers, pétroliers et gaziers. AGIS a réalisé à cet effet une étude portant sur 12 Conventions gazières et pétrolières et 16 conventions minières, 28 au total. Et face à ces contrats techniques souvent intangibles et qui requièrent une expertise, une renégociation s’impose, ont souligné les différents intervenants. Mais le Sénégal souffre d’un déficit criard en ingénierie contractuelle pour renégocier ses contrats.

Seneweb.com



