Eventuelle intimidation : Les travailleurs de Sabadola Gold Corporation rejettent des sandwiches et insistent sur la résistance

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Août 2024 à 23:38 | | 0 commentaire(s)|

In extenso, l’intégralité du message du délégué de personnel du syndicat des travailleurs





« Chers collègues,



Nous tenons à vous informer que, malgré la situation actuelle, la Compagnie a décidé de mettre à disposition des sandwiches dans les restaurants pour tous les travailleurs grévistes. Cette initiative, malgré la réduction du personnel dans les cuisines, reflète notre volonté de ne pas vous laisser sans nourriture durant cette période.



Veuillez noter que toute personne qui ne se présente pas au travail comme d'habitude sera considérée comme participant à la grève. Nous encourageons chacun à se sentir à l'aise et assez courageux pour venir travailler, malgré toute intimidation éventuelle.



De plus, veuillez noter que les bus quitteront le camp demain matin à 6h, qu'il y ait des passagers ou non. Au-delà de cette heure, la société décline toute responsabilité quant aux conséquences liées à l'exercice de ses droits en rapport avec la suspension des contrats de travail.



Merci pour votre compréhension. »



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook