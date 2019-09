Excaf Telecom lourdement condamnée

La somme de 1.032.100,05 USD (612 406 885,67 FCFA ), outre celle de 10.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, c'est la lourde sanction pécuniaire infligée au Groupe Excaf Telecom hier mercredi, par le tribunal du Commerce de Dakar. L'entreprise de presse de feu Ben Bass Diagne a été attraite à la barre par la société de transport maritime et aérien KERRY FREIGHT SENEGAL SARL. Cette dernière avait commis Me Moustapha Ndoye pour la défense de ses intérêts. Quant à Excaf Telecom, ellee a été assisté par Mes Wellé et Thiakane.