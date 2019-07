Excaf Télécoms sommé d'arrêter la diffusion des matchs de Premier League

Les téléspectateurs du groupe Excaf Télécoms ne vont plus suivre les matchs du Premier League sur la RDV. Pour cause, le tribunal du Commerce de Dakar a ordonné hier lundi, l'arrêt immédiat de la diffusion sur le territoire sénégalais, par le groupe de presse de feu Ben Bass Diagne, de tout match de Premier League ou de toute compétition organisée par la FAPL. Le non-respect de cette décision expose l'entreprise de presse, au paiement de la somme de 1 million FCFA par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.

Pour la défense de ses intérêts dans cette affaire numéro 1723/2019, Excaf Télécom avait commis par Guédel Ndiaye et Associés.