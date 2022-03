Exclue des compétitions: La Fédération russe de football trouve cette décision discriminatoire La Russie, exclue de toute compétition internationale par la Fifa et l’Uefa, juge cette décision « discriminatoire » et « en contradiction avec l’esprit du sport ». Une heure après l’officialisation de leur exclusion décidée de concert par la Fifa et l’Uefa, la Fédération russe de football a réagi à cette décision la privant du prochain Mondial 2022.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Mars 2022 à 18:49 | | 0 commentaire(s)|

« L’Union russe de football désapprouve catégoriquement la décision de la Fifa et de l’Uefa de suspendre toutes les équipes russes de la participation aux matches internationaux pour une période indéterminée », a-t-elle indiqué dans un communiqué. Comme l’appelaient différentes fédérations, dont la France, la Russie a été exclue de toute compétition internationale, au même titre que ses clubs.



« Nous pensons que cette décision est en contradiction avec les normes et principes des compétitions internationales, ainsi qu’avec l’esprit du sport. Elle est clairement discriminatoire et préjudiciable à un très grand nombre d’athlètes, d’entraîneurs, de membres du personnel des clubs et des équipes nationales, et surtout aux millions de supporters russes et internationaux, dont les intérêts devraient être principalement protégés par les organisations sportives internationales. »



La Fédération, condamnée en raison de l’invasion russe en Ukraine, dénonce « un fossé dans la communauté sportive mondiale, qui a toujours adhéré aux principes d’égalité, de respect mutuel et d’indépendance vis-à-vis de la politique. » Elle annonce par ailleurs se réserver le droit de contester cette décision.

Lefigaro



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook