Exclusif. Affaire Omar Watt : un autre militaire français entendu pour acte de vandalisme Du nouveau dans l’affaire Omar watt. Le militaire français Mike Teiho, placé sous mandat de dépôt le 27 septembre dernier, a encore fait face au juge d’instruction ce matin. Poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant causés plus de cinquante jours d’Incapacité temporaire de travail à Oumar Watt, le militaire français a tout bonnement nié les faits. Devant le juge, Mike Teiho a insisté avoir assener » un seul coup à Omar ».



Rédigé par leral.net le Samedi 24 Novembre 2018 à 02:55 | | 0 commentaire(s)|

Pour son deuxième face à face avec le juge d’instruction du 2e cabinet du tribunal de grande instance de Dakar, Mike Teiho qui est poursuivi pour coups et blessures volontaires sur Omar Watt, a réitéré ses propos « je n’ai assener qu’un seul coup de poing ».



Aussi, un autre militaire va être entendu dans les jours à venir. Néanmoins, ce nouveau élément est poursuivi pour le délit de destruction de bien appartenant à autrui. En effet, après la bagarre dans le restaurant qui a amoché Omar Watt qui s’est ensuite retrouvé dans le coma, avec une incapacité de travail de 60 jours, le militaire français a aussi vandalisé un taxi.



Du côté de la partie civile, étant donné que Omar Watt a une perte de connaissance, il sera représenté par sa soeur Alimatou Watt devant le juge d’instruction. Seulement, cette dernière est actuellement en France pour les besoins du transfert de son frère, Omar Watt.



Pour rappel, Mike Teiho a fait au juge du deuxième cabinet, Youssou Diop, d’après Libération.Après son face à face du jeudi 27 septembre 2018 avec le juge d’instruction du 2e cabinet du tribunal de grande instance de Dakar, une inculpation pour «coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de plus de 21 jours» lui a été notifiée. Un mandat de dépôt s’en est suivi, en application des dispositions du Code de procédure pénale sénégalais.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook