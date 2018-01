Exclusif : Publication des conventions minières par le Gouvernement sénégalais

Sur le site Gouv.sn, on peut y trouver par exemple la «Convention minière pour Or et substances connexes passée entre le Gouvernement de la République du Sénégal et la société AFRIGEM SL », ou encore la « Convention minière pour Zircon, ilménite, rutile, leuxogène et autres minéraux associés passée en application de la loi 2003-36 du 24 novembre 2003, portant code minier entre le Gouvernement de la République du Sénégal et la société Mineral Depositd Illimited Sénégal S.A.R.L (MDL SENEGAL S.A.R.L) ».