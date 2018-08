Exclusif – Réunion secrète à Paris, Karim Wade a-t-il fixé la date de son retour sur Dakar ?

Tous les indices laissent à le croire, Karim Wade serait prêt à refouler le sol dakarois en novembre prochain lors de la prochaine rencontre de l’Internationale libérale. Selon les informations obtenues par SeneNews.com, une rencontre des membres et sympathisants du PDS en France s’est tenue le samedi dernier, avec pour objet: « Préparer la venue de Karim Wade en France pour fin septembre avant de prendre la direction de Dakar en novembre pour la rencontre de l’Internationale libérale« .



Le ton est donné, joint au téléphone par SeneNews, un des cadres du PDS confirme l’information et précise que « Karim est en attente de notre part d’une réservation de salle pour fixer la date définitive de sa venue en France prévue après le 20 septembre. Ensuite, direction Dakar pour la rencontre. Nous sommes en contact permanent avec lui et il est plus que décidé pour ne pas rater cette rencontre de Dakar« .