Exclusif :Talla Sylla lâché par son Directeur de Cabinet, Thierno Lecompte Seck

A l’heure où ses lignes sont écrites, leral.net peut vous révéler que Thierno Lecompte Seck, membre fondateur Fal Askan Wi, a démissionné il y a quelques minutes de son poste de Directeur de Cabinet du Maire de Thiès, pour des divergences criardes de points de vue avec Talla Sylla.



« Talla Sylla éprouverait des problèmes à gérer ses hommes de confiance, avec qui, il divorce systématiquement. Il y a une certaine arrogance et un mauvais entourage qui plombe la gestion de ses hommes. Mais, Thierno Lecompte Seck, lui, est un homme de principe en bon lébou qui n’accepte pas certains compromissions », apprend-on du côté de la ville de Thiès, où tout serait bloqué avec des divergences criardes de points de vue entre l’ex-Directeur de Cabinet, Thierno Lecompte Seck avec Talla Sylla et le secrétariat général de la ville. Leral.net vous promet d’y revenir avec de plus amples détails. Affaire à suivre.







