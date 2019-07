Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Exclusité Leral: Samuel Sarr n'a pas épousé une "niarél" Rédigé par leral.net le Lundi 22 Juillet 2019 à 14:11 | | 1 commentaire(s)| L'ancien ministre de l'Energie sous Wade, Samuel Sarr n'a pas convolé en seconde noce, comme annoncé ce lundi par le journal les "Echos". Ce fake news repris dans la revue de presse est une pure et sale invention dont les auteurs cherchent à nuire à la stabilité familiale de l'ex-ministre, mentionne le communiqué signé par le chargé de communication de M. Sarr et reçu par votre site d'informations préféré.

"Dans son édition numéro 780 de ce lundi 22 Juillet 2019, le journal LES ÉCHOS a écrit que le Ministre Samuel SARR a épousé une seconde femme ce week-end. Ce FAKES NEWS repris dans la revue de presse est une pure et sale invention dont ses auteurs cherchent à nuire à la stabilité familiale du Ministre Samuel Sarr", a-t-il dénoncé.



"Ils ont eu l'audace d'inventer un nom d'une personne dans la famille de Feu Ndiouga Kébé que jamais Samuel Sarr n'a connue de sa vie. Nous avons compris le jeu et la grossièreté de la manipulation sournoise. Heureusement les membres de sa famille ont bien flairé les basses manoeuvres qui ont amené les auteurs de l'article à écrire un mensonge sans aucune vérification préalable", a-t-il poursuivi.



"Voilà cette façon paresseuse de pratiquer le journaliste au Sénégal qu'il faut dénoncer", conclut le chargé de communication de l'allié du chef de l'Etat.





