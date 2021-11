Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Exclusivité : Youssou ndour chante Thione Seck ( Ballago ndoumbé yatma - ALBUM - MBALAX ) Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Novembre 2021 à 18:09 | | 0 commentaire(s)| El Maestro, tu es parti sur la pointe des pieds ! El Maestro, tu es parti mais ton immense œuvre restera à jamais. Merci pour tous ces moments de bonheur que tu nous as procurés. Merci pour ton inestimable implication pour bâtir un Sénégalais modèle. Grand Thione Ballago Seck, Ballago Ndoumbe Yatma, repose éternellement en paix.



PAROLE :

Billaay , ballago ndoumbé yatma ,

su ñu waaji xaj oon na fi

Naxxar doηη ,la ñu bayyee

yalla , wonneeti na





Li tax ba mbir mi metti lool,

ñun da ñu ko foog wul woon

Yëf yi gaaw ba bette gnou

billaay wéetël na ñu



Njiinoo njiin faramaareen,

gòor u jaaga , nelaw naa

Baay i wally dem na nii ,

ñun daal wéetël na ñu



Ma ngi koy jaale Sénégal,

di ko jaalé Gambia

Di ko jaalé adduna ,

ndaanaan ba dem na nii





Thione ballago , ndoumbé yatma

Bu yalla buur bi doon taggoo ,

kon di na ñu bayék yaw

Ni patrimoine bi nga ñu bayyeel ,

Yee gua nit gñi , tete leen ci adduna

Yee gua nit gñi , tete leen

xam al leen ci adduna

ahhh - Balaago



Yee gua nit ñi ci adduna xam al leen

Ni ñu war a nekkek

Ak ni ñu war a dundée ,

Ak ni ñu war a jëfleentee

Jinaxoo mbaay

yaw mi dëkké biir suuf ,

Boo dem ee neel ballago , réew maa ngi koy joy

Aduna ngi koy jooy ,

art baa ngi koy jooy







Njiin faramaareen ,

thione seck , wéetël na ñu

Ballago ndumbé yaatma

adduna , am ul solo



Li tax ba mbir mi metti lool,

ñun da ñu ko foog wul woon

Yëf yi gaaw ba bette gno

Ndanaan ba demna ni

Njiin faramaareen ,

thione seck , wéetël na ñu

Ballago ndumbé yaatma

adduna , am ul solo



