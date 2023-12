Exclusivité sur Leral Tv : Les fracassantes révélations de Aliou Sall, ancien Maire de Guédiawaye, sur ces dossiers…. Un rendez-vous à ne pas manquer ! L’ancien Maire de Guédiawaye, Aliou Sall, a accordé un entretien exclusif à Leral Tv. Très discret et loin des querelles politiques, l’ancien directeur de la Caisse de dépôts et de consignations, pourtant sur les sujets de l’heure et les questions brulantes de l’actualité, y va sans détour à travers son entretien avec Malang Maréna. A suivre demain sur Leral Tv.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Décembre 2023 à 16:24 | | 0 commentaire(s)|

Et sur la présidentielle, le bilan de son frère, le président Macky Sall, la candidature de Ousmane Sonko, le pétrole et le gaz, Aliou Sall lève les coins du voile, même s’il dit pardonner à ses détracteurs. A ne pas rater, sur Leral Tv….

