Exercice illégal de la médecine à Touba: Depuis neuf ans, «Dr Fall» consultait et soignait, sans le moindre diplôme, dans sa clinique privée La cinquantaine, Thierno Fall risque gros. Cet homme qui s'est fait passer pour un docteur depuis neuf ans à Touba où il a érigé sa clinique privée, a été placé sous mandat de dépôt. Il a été inculpé pour exercice illégal de la médecine, mise en danger de la vie d'autrui et usurpation de fonction.

Déjà qu'à Touba, les populations font face à un réel problème de santé publique avec les nombreuses pharmacies privées installées dans cette capitale du Mouridisme dans la plus parfaite clandestinité, mais elles sont aussi exposées à toutes sortes de risques sur le plan médical.



Dernier en date, l'arrestation ce jeudi d'un faux docteur qui a exercé depuis près d'une décennie dans la ville de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, sans le moindre diplôme en médecine. Thierno Fall à l'état civil, celui que ses nombreux patients parmi lesquels de grandes figures de la cité religieuse appelaient jusque-là "Dr Fall", est tombé dans les mailles des filets des éléments de la brigade de recherches (Br) de Touba.



En effet, c'est suite à une dénonciation anonyme d'une blouse blanche et proche de Thierno Fall que les limiers sont allés le cueillir à sa clinique privée. Dans son bureau, les forces de l'ordre ont découvert tout l'attirail d'un vrai homme de l'art avec ordonnanciers, registres, calepins, cachets, etc. Sur place, du matériel médical de dernière génération a également été retrouvé. Conduit au commissariat où il a été interrogé, "Dr Fall" a choisi de faire usage de son droit de garder le silence avant de se décider à avouer les délits qu'il a commis. Reconnaissant n'avoir le moindre diplôme en médecine, Thierno Fall aurait déclaré sur procès verbal avoir hérité de la clinique privée à la mort de son père.



Ses aveux signés, "Dr Fall" a été placé en garde à vue avant d'être déféré le lendemain devant le procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel. Il a été placé sous mandat de dépôt après avoir été inculpé pour exercice illégal de la médecine, usurpation de fonction et mise en danger de la vie d'autrui. De sources proches du parquet, il devrait passer jeudi prochain devant le tribunal des flagrants délits de Diourbel pour répondre de ses actes.

Avec L'As

