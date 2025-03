Expansion des villes africaines : Ce que recommande le Rapport conjoint Bad, Cities Alliance, Ocde/Csao et Cglu Afrique

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Mars 2025 à 08:42 | | 0 commentaire(s)|

« Le principal défi auquel sont confrontées les agglomérations d'Afrique est celui de l’espace pour leurs populations croissantes. Comme dans d'autres régions du monde, la croissance de la population urbaine conduira inévitablement à l'expansion des villes, car le besoin de terres nécessaires pour accueillir les populations croissantes augmente », lit-on dans le rapport.



Ces structures recommandent également de revoir les modalités d’expansion et de construction des villes ont un impact sur tous les aspects de la vie urbaine : sur l'accès des résidents aux emplois et aux services, sur leur santé, leur vie sociale et leur sécurité. Elles peuvent atténuer ou renforcer les inégalités et l'exclusion, comme la participation des femmes au marché du travail. «La façon dont les villes sont construites aura également un impact sur les transformations des arrière-pays urbains et sur leurs interactions avec les écosystèmes », note le rapport. Il y a aussi nécessité de renforcer la pertinence, la capacité et la rapidité de la planification urbaine.



Le document estime que la capacité de l'urbanisme à concevoir l'avenir urbain de l'Afrique doit être renforcée. L'urbanisme africain gagnerait à davantage intégrer les réalités et les contextes locaux dans la conception de nouveaux plans.



Selon le document, la plupart des zones urbaines africaines seront construites au cours des prochaines décennies. En raison du rythme rapide de l'expansion urbaine et de la lenteur du processus de planification urbaine, il est essentiel de commencer à planifier la croissance dès aujourd'hui Planifier les réalités fonctionnelles.



Selon le rapport, pour que la planification urbaine soit efficace, les plans doivent être correctement dimensionnés. Les plans doivent refléter les besoins réels sur la base de projections réalistes de la croissance urbaine. Ils doivent prendre en compte toute l'étendue fonctionnelle de l'agglomération, au-delà des frontières administratives. Il est important de noter que les plans doivent également correspondre aux capacités financières et économiques réelles pour assurer leur mise en œuvre.



L'urbanisme, précise-t-on, doit intégrer systématiquement les considérations climatiques, environnementales et énergétiques dans la planification de la croissance urbaine afin de réduire l'exposition aux phénomènes météorologiques extrêmes et de rendre les villes plus durables et plus résistantes.



L'élaboration centralisée et cloisonnée des politiques devrait selon le rapport, s’ouvrir vers une approche intégrée et inclusive de la gestion des villes. «Pour permettre une gouvernance efficace à plusieurs niveaux, il faudrait donner plus de pouvoir aux gouvernements locaux et aux autres acteurs urbains. Cela nécessite une collaboration et une coordination actives entre les différents niveaux de gouvernement et l'attribution de responsabilités et de ressources appropriées.



Les systèmes les plus efficients définissent des objectifs, des politiques et des procédures claires afin de garantir que l'action publique et privée se traduise par des améliorations opérationnelles. Pour être efficaces, ils doivent être conçus à l'échelle appropriée et atteindre tous les habitants et toutes les activités économiques », recommande le rapport.

Adou FAYE





Source : La Bad, Cities Alliance, Ocde/Csao et Cglu Afrique ont publié un rapport conjoint sur l’expansion des villes africaines. Dans leurs recommandations, ces structures demandent d’accompagner l’expansion des villes africaines.Source : https://www.lejecos.com/Expansion-des-villes-afric...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook