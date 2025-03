Expansion urbaine en Afrique : Le nombre de citadins devrait doubler d’ici 2050, passant de 700 millions à 1.4 milliard, selon un rapport

«Au cours des 30 prochaines années, la population urbaine connaîtra une croissance d’une ampleur sans précédent en Afrique. Le nombre de citadins devrait doubler d’ici 2050, passant de 700 millions à 1.4 milliard. Au classement mondial de la population urbaine, l’Afrique se hisserait au deuxième rang des continents, derrière l’Asie (3.5 milliards) », lit-on dans le document.



La même source informe que le Nigéria devrait compter une population urbaine de 250 millions – la quatrième plus grande au monde – tandis que l’Égypte, avec 147 millions de citadins, figurerait parmi les dix premiers pays de ce classement. D'ici 2050, précise-t-on, les villes absorberont 80 % de la croissance démographique totale, et deux Africains sur trois vivront en milieu urbain. À la fois défi urgent et opportunité sans précédent, la transition urbaine de l’Afrique appelle à une planification proactive, une gouvernance efficace et des stratégies de financement novatrices, qui permettraient aux villes africaines de réaliser leur plein potentiel de prospérité.



En agissant maintenant, le continent pourrait inscrire la croissance de ses villes sous le signe de la durabilité, de l’inclusion et de la résilience, et de leur ouvrir, ce faisant, la voie d’un avenir prospère. Dédiée à la planification de l’expansion urbaine de l’Afrique, cette édition 2025 des Dynamiques de l’urbanisation africaine offre le panorama le plus exhaustif à ce jour des dynamiques futures d’urbanisation du continent. Elle explore les différentes implications en termes planification, gouvernance et financement. Le rapport soumet aux décideurs politiques, aux partenaires de développement et aux experts des projections et analyses appuyant des recommandations concrètes pour des transitions urbaines plus fructueuses.



