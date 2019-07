Expert Auto condamné à payer 58 millions FCFA à...

Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort, en la forme et vu l’ordonnance de clôture n°358 du 26 juin 2019, le juge a prononcé en premier lieu, la rupture du contrat liant les parties.



Ensuite, il a condamné Expert Auto SA à restituer à la Société Etude-Réalisations Techniques dite ERT SA, la somme de 53.200.000 FCFA. Mais aussi à payer la somme 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.



Défendue par le célèbre avocat Me Demba Ciré Bathily et Associés, la Société Etude-Réalisations Techniques a été toutefois, déboutée du surplus de ses demandes.



Condamné également aux dépens, Expert Auto avait commis Me Saer Lô Thiam pour la défense de ses intérêts.