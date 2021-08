Expertise sénégalaise sur le Covid-19 : Pr Seydi honoré aux Etats-Unis

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Août 2021

A Denver, Pr Moussa Seydi a été honoré à Denver. Tête de file de la lutte contre le Covid-19, Pr Moussa Seydi était invité par l’Organisation africaine leadership group (Alg) pour partager l’expertise sénégalaise dans la lutte contre le coronavirus. «Le maire d’Aurora (Colorado) m’a reçu et m’a remis les clés de la ville. C’est un très grand honneur pour moi et, au-delà de ma personne, pour le Sénégal», savoure le chef du Service des maladies infectieuses de Fann.



D'après LeQuotidien, lors de sa conférence dans le Colorado, Pr Seydi a appelé les Sénégalais à faire sauter les stéréotypes et aller se faire vacciner. «Actuellement, avec la transmission communautaire, toute personne vivant au Sénégal, tôt ou tard, rencontrera le virus. C’est pourquoi ne pas se vacciner est un énorme risque», a-t-il déclaré sur Emedia.



Le chef du Service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann appelle à déconstruire le discours des «anti-vaccins». «Il y a ceux que l’on appelle les anti-vaccins. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont très puissants. Ici aux Etats-Unis, ils sont à peu près au nombre de 12, mais ils ont la capacité de convaincre des millions de personnes à ne pas aller se faire vacciner en leur envoyant des fakes news. Nous sommes dans un monde où l’émotion joue parfois plus que le raisonnement», a-t-il déploré.

