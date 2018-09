Exploitation des futures ressources pétrolières et gazières : Le gouvernement vise plus d’emplois directs et indirects L’exploitation des futures ressources et gazières devrait contribuer à la création d’emplois directes et indirects, d’après le Premier ministre Mahammed Dionne.



De l’avis du Premier ministre, Mahammed Boune Abdalah Dionne, l’exploitation des futures ressources pétrolières et gazières devrait contribuer, à travers une politique volontariste et inclusive du contenu local, à la création d’emplois directs et indirects. Cette approche devrait, selon lui, favoriser le développement des entreprises sénégalaises, en particulier les Pme et Pmi sur toutes les chaines de valeur pétrolière et parapétrolière.



M. Dionne, qui prédisait hier le troisième numéro des « Grandes conférences du Quotidien », a aussi insisté sur des mesures, telles que l’obligation pour les titulaires de contrats pétroliers de choisir leur sous-traitance en priorité parmi les entreprises sénégalaise. « Chaque fois que cela est possible, des entreprises sénégalaises, dont le personnel technique d’encadrement sera constitué d’au moins 60% de sénégalais par exemple, répondant à la satisfaction des besoins de l’activité pétrolière et gazière, ainsi que le versement d’une contribution à la formation professionnelle doivent être étudiées et renforcées », conseille-t-il.



Toutefois, ajoute-t-il, rien ne se fera uniquement par la loi. Car, dit-il, il faut également faire du volontarisme du côté du secteur privé.



