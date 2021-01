Exploitation des gisements de gaz naturel de Grand Tortue-Ahmeyim: BP va former une centaine de Sénégalais

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Janvier 2021 à 09:52 | | 0 commentaire(s)|

L’entreprise anglaise Survivex, spécialisée dans le training dans les domaines des industries pétrolières et basée au Royaume Uni, annonce avoir remporté un contrat de formation technologique pour le projet British Pretoleum (BP), dans le cadre de l’exploitation des gisements de gaz naturel de Grand Tortue-Ahmeyim situés sur la frontière maritime de la Mauritanie et du Sénégal.



Il s’agit pour Survivex, selon sikafinance, de former le personnel de BP aux procédures et processus d’exploitation critiques pour la sécurité de ses installations de stockage et de déchargement de productions flottantes (FPSO), informe "L'As". L’entreprise compte également développer un programme de formation qui comprendra un jumeau numérique en réalité virtuelle des installations de BP. Ainsi, jusqu’à 100 membres du personnel suivront le programme de formation au cours des 18 à 24 prochains mois.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos